Родился рекордсмен по количеству патентов

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3 февраля 1935 родился немецкий инженер, основатель компании, изобретатель и авиаконструктор Хуго Юнкерс.

Основав в 1895 году фирму Junkers & Co, автор ряда изобретений заложил фундамент фирмы "Бош-Термотехника". Фабрика занималась производством газовых приборов. Через девять лет они выпускала 19 моделей. К водонагревателей добавились охладители, а также вентиляционное оборудование.

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Мечтой Юнкерса была гражданская авиация, которая позволяла людям быстрее преодолевать расстояния. В 1915 году был создан первый в мире цельнометаллический самолет за его разработкой. Через десять лет предприятие Junkers в союзе с компанией Deutsche Aero Lloyd организовало фирму Lufthansa.

В 1911 году Гуго Юнкерс официально зарегистрировал патенты на калорифер, различные способы обработки листового металла, первый серийный цельнометаллический и пассажирский самолет Ju 52. Таким образом он стал лидером по их количеству на тот период.

Особенностью Ju 52 стало то, что на нем можно было установить три двигателя без дорогостоящих изменений в конструкции. Разгружать самолет помогали грузовые люки, которые располагали на левом борту и верхней части фюзеляжа.

С 1992 года в немецком Дессау существует технический музей Гуго Юнкерса.