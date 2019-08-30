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пятница, 30 августа 2019 13:35

Роботы-пылесосы — стильные и мобильные помощники по дому

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Чистота в доме является не только показателем чистоплотности его жильцов, но и фактором их хорошего самочувствия и настроения. К сожалению, в современном быстротечном ритме жизни не всегда удается уделить время порядку в доме. Но помочь в этом могут современные помощники — роботы-пылесосы.

Принцип работы

  Роботы-пылесосы - современные помощники для наведения порядка в доме
Роботы-пылесосы - современные помощники для наведения порядка в доме

Автоматизация процесса уборки экономит время, силы и деньги. Огромную роль в этом играют роботы-пылесосы, которые выполняют сухую и влажную чистку напольных поверхностей. Автономность работы возможна благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Устройство работает под руководством установленной программы, аккуратно объезжая препятствия на пути. В него встроены центральные и боковые щетки, которые собирают пыль и улавливают грязь, а сенсорные датчики координируют работу. После окончания работы оно возвращается на место к зарядному устройству.

В каждой модели встроены специальные датчики для передвижения в пространстве. Также в моделях предусмотрены ультразвуковой измеритель для определения расстояния, лазерный дальномер для ориентации на поверхности, инфракрасные сенсоры для предотвращения падения, инфракрасные датчики и программа локальной уборки.

Роботы-пылесосы с легкостью могут чистить такие поверхности:

• паркетную доску;
• кафель;
• линолеумное покрытие;
• пластик;
• плитку;
• ворсистый ковер;
• деревянное покрытие;
• ковролин;
• ламинат.

Управление прибором происходит на пульте дистанционного управления. Основными функциональными режимами являются произвольное движение, движение зиг-загами и перемещение вокруг препятствий.

Виды роботов-пылесосов

Все роботы-пылесосы делятся на три вида, исходя из функциональных задач:

• для сухой уборки;
• для влажной уборки;
• для смешанной уборки.

Сухой тип чистки выполняют модели по принципу электрометлы. Это одна из самых доступных и простых моделей с широким ассортиментным рядом. Прибор отлично всасывает мусор, пыль, шерсть животных и волосы. Выбирая этот вид пылесоса, учитывают его рабочую площадь и комплектацию.

Влажную чистку автопылесос выполняет с помощью мягкой тканевого материала, который постоянно увлажняется. Внутри него встроены контейнеры для чистой и грязной воды. Обязательно предварительно необходимо провести сухую уборку, чтобы не оставлять на полу грязных разводов.

Смешанный тип чистки заключается в полностью автономном режиме без ручного труда. Дополнительно в автопылесосах могут быть встроены функции ионизации и ароматизации воздуха, фильтрация, музыкальное сопровождение и насадки для сбора шерсти. Выбрать подходящую модель робота-пылесоса можно на странице — https://allo.ua/ru/roboty-pylesosy/.

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Дата
30
августа

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