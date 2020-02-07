Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове

Фото: aviamuseum.com.ua

В этот день в 1906 году родился авиаконструктор Олег Антонов. При жизни он создал 52 планера и 22 самолета.

- Олега Антонова называют "Антеем мировой авиации". Он внес весомый вклад в историю мирового авиастроения, - рассказывает Gazeta.ua директор Государственного музея авиации имени А.К. Антонова и авиаэксперт Александр Рыков.

Автор: Володимир Мукан Александр Рыков, директор Государственного музея авиации имени А.К. Антонова, авиаэксперты

В чем заключается особенность подходов Олега Антонова к проектированию самолетов по сравнению с другими советскими авиаконструкторами?

- Это был очень талантливый многогранный человек. Он рисовал, писал стихи, увлекался спортом. В целом его можно поставить в один ряд с такими конструкторами, как Туполев, Ильюшин и Яковлев. Но его авиационная школа все-таки немного отличается от их, потому что он в основном пытался делать гражданские самолеты с широким полем применения.

Правильно ли называть его создателем именно украинской авиации?

- Безусловно. Благодаря тому, что конструкторское бюро Олега Константиновича Антонова начало функционировать в Киеве, украинское авиастроение получило очень большой толчок для развития. Многие заводы на территории Украины стали производить продукцию, которая использовалась для построения самолетов марки Ан. Его непосредственная работа как генерального конструктора этого бюро привела к росту авиационной промышленности всей нашей страны и мы до сих пор пользуемся плодами его наработок. Благодаря работе этих предприятий наша страна в авиационной сфере очень известна.

Не только Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" являются визитками нашей страны, но и тот же Ан-2 - многоцелевой самолет, который чрезвычайно известен за рубежом.

Автор: aviamuseum.com.ua Олег Антонов начинал с безмоторных планеров. Увлекался авиацией со школьного возраста.

В 1999 году в Международный аэрокосмический зал Славы Аэрокосмического музея в американском штате Калифорния внесли имя Олега Антонова. По вашему мнению, почему это сделали?

- Тот вклад, который сделал Олег Константинович и те его технические идеи, которые были им же и воплощены в металл в его конструкторском бюро, позволили во многом и другим авиационным конструкторам реализовать свои проекты. Очень много технических идей Олега Константиновича распространялись и среди других конструкторских бюро. Например, Ил-76 - транспортный самолет Ильюшина. В ходе его создания использовали наработки по конструкции кабины экипажа, над которыми работал Олег Константинович Антонов. Еще один яркий пример - самолет Яковлева - Як-40 - его прообразом выступал самолет совместной работы Антонова и Бериева - Ан-30. Это говорит о том, что его пребывание в том зале Славы - абсолютно заслуженное.

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При жизни Олег Антонов создал 52 планера и 22 самолета. Это мало или много по сравнению с другими авиаконструкторами?

- Это очень большое количество самолетов. И здесь нужно смотреть не только на цифры, но и учитывать то, что почти все эти самолеты стали серийными. Количество самолетов марки Ан - это большой вклад в мировую авиацию. То есть здесь важно не только количество, но и качество, а оно у самолетов марки Ан доказано годами эксплуатации. Многие из них эксплуатируются до сих пор.

Автор: https://www.antonov.com/ Три выдающиеся модели самолетов, разработанные Олегом Антоновым.

В чем секрет успеха Антонова?

- Прежде всего это талант. Второе - любовь к небу, к авиации. Он всю жизнь этим увлекался с самого детства, хотел быть пилотом. У него, к сожалению, не получилось, поэтому он стал конструктором авиационных планеров. Благодаря планерам он досконально освоил знания по динамике полета, по аэродинамике. Все это он применял в своих последующих конструкциях, что позволило нам получить такие уникальные самолеты Антонова, которые мы имеем на сегодняшний день.

Какие из самолетов, построенных по проектам Олега Антонова, можно назвать легендарными?

- Безусловно, это Ан-2 - воздушный вездеход. Очень многофункциональный самолет. Целая линейка самолетов, построенных на базе легендарного Ан-24, который летает до сих пор. Это грузовые самолеты Ан-26 и Ан-32, самолеты специального назначения Ан-30.

Автор: mv-pr.com.ua Ан-2. Один из самых популярных самолетов в мире

Также можем сюда добавить Ан-22 "Антей". Это первый в мире большой военно-транспортный самолет. И дальше уже идут непосредственно "Руслан" и "Мрия". Это вот основные самолеты, которые обуславливают популярность имени Олега Константиновича и являются наиболее известными его проектами.

Почему столь успешным стал Ан-2? Что иллюстрирует его удачную конструкцию?

- В свое время Ан-2 был столь же массовым самолетом, насколько немецкий малолитражный Volkswagen-Жук среди легковых автомобилей. Самолет собирали с 1947-го по 2002 год на территории Украины и Польши. А в Китае его производят и сейчас. Всего выпущено уже более 18 000 этих самолетов, и они до сих пор эксплуатируются.

Автор: fakty.com.ua Ан-124 "Руслан". Второй по величена в мире самолет.

Прежде всего Ан-2 получился очень простым самолетом как в эксплуатации, так и в пилотировании и обслуживании, что в послевоенный период позволило нашей стране и Советскому Союзу в целом быстро поднять авиационное сообщение в слабо доступных регионах. Уникальность Ан-2 в том, что он может выполнять посадку на небольшие неподготовленные площадки. В зимний период его можно оборудовать лыжами - и он будет выполнять полеты в условиях Крайнего Севера. Также его оснащают поплавками, и он выполняет взлеты и посадки с воды в труднодоступных местах, где большое количество рек и озер.

Ан-2 был столь же массовым самолетом, насколько немецкий малолитражный Volkswagen-Жук среди легковых автомобилей

Ан-2 также крупнейший в мире биплан.

Автор: avtopogliad.com.ua Самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия"

А биплан - это самолет с увеличенной площадью крыла, что позволяет ему иметь очень высокие взлетно-посадочные характеристики.

В то время не существовало никаких аналогов Ан-2, это был совершенно новый класс самолетов.

Что вам известно о характере Антонова, его жизненной позиции, привычках? Как это могло помочь в его точной работе?

- К сожалению, я лично не был знаком с Олегом Константиновичем, но много общался с его современниками. Все они отзывались о нем как о чрезвычайно благородном, воспитанном и вежливом человеке. Это позволяло ему управлять огромным коллективом конструкторского бюро и серийного завода.

До последних дней жизни Олег Антонов прилагал неимоверные усилия по восстановлению памяти Игоря Сикорского в истории авиации Украины, помогал поэту-шестидесятнику Василию Стусу, выступал в защиту Лины Костенко. Что вам известно об этом?

- Он очень любил Украину. И особенно Киев. За годы жизни в нашей стране он проникся нашими ценностями. Конечно же участь этих людей, достаточно сложная в тот период, оказывала большое влияние на него, и он, безусловно, пытался помогать этим людям, используя свое высокое положение и связи.

Сколько в вашем музее машин Ан?

- Сейчас 10 самолетов марки "Антонов". Но у нас идет многолетний проект по передаче и созданию на территории музея большой экспозиции, состоящей из практически всех доступных сейчас в Украине самолетов марки Ан. У нас есть модели самолета Ан-24 в нескольких модификациях - в гражданской и военно-транспортной. Есть специальный самолет аэрофотосъемки Ан-30. Также очень уникальный самолет - советский АВАКС, который не пошел в серийное производство из-за развала Советского Союза. Также самолет Ан-71 - это самолет с большой радиолокационной антенной в виде тарелки на хвосте.

Также у нас сохраняется уникальный планер Антонова. Говорят, что на этом планере Олег Константинович сам выполнял полеты на аэродроме "Чайка". Сейчас планер находится на реставрации, но уже вскоре мы выставим его в основную экспозицию.