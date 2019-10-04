Разлетаются, как пирожки: Apple увеличивает производство нового iPhone 11

На 11 айфон большим спросом. Фото: ft.com

Корпорация Apple увеличит производство телефонов новой линейки iPhone 11 на 10% или 8 млн штук.

Такое решение в Apple приняли за высокого спроса на новые айфоны, поступивших в продажу во второй половине сентября, сообщает Nikkei.

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Покупателей интересуют, прежде всего, iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Самый дорогой в линейке iPhone 11 Pro Max - пользуется чуть меньшим спросом.

Если Apple воплотит план, то телефонов новой линейки будет произведено больше, чем в предыдущей серии 2018-го.

Компания Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13. Блогер Любомир Футорской советует, как установить ОС на свой телефон.