Разлетаются, как пирожки: Apple увеличивает производство нового iPhone 11

Корпорация Apple увеличит производство телефонов новой линейки iPhone 11 на 10% или 8 млн штук.
Такое решение в Apple приняли за высокого спроса на новые айфоны, поступивших в продажу во второй половине сентября, сообщает Nikkei.
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Покупателей интересуют, прежде всего, iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Самый дорогой в линейке iPhone 11 Pro Max - пользуется чуть меньшим спросом.
Если Apple воплотит план, то телефонов новой линейки будет произведено больше, чем в предыдущей серии 2018-го.
Компания Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13.
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