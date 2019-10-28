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понедельник, 28 октября 2019 17:53

Рассказали чего ожидать владельцам iPhone 5

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Рассказали чего ожидать владельцам iPhone 5
Владельцам iPhone 5 нужно обновить прошивку Фото: Product-test.ru

Владельцы смартфонов iPhone 5 нужно установить обновление iOS 10.3.4.

Если прошивку не установить до 3 ноября 2019 года, то мобильным станут недоступны App Store и iCloud, сообщается на сайте производителя.

Также в iPhone 5 нельзя будет просматривать вебстраницы и сообщения электронной почты.

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В iOS 10.3.4 поддерживается обновленный формат установления времени. Он автоматически настраивается через GPS.

Смартфон нужно обновлять в ручном режиме, подключив к компьютеру.

В Театре Стива Джобса в Купертино прошла ежегодная презентация продукции Apple.

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