Работники Google протестуют проект для Пентагона

Около 10 сотрудников компании Google освободились в знак протеста против сотрудничества с министерством обороны США. Фото: 112

Сотрудники компании Google уволились в знак протеста против сотрудничества с министерством обороны США.

Компания согласилась заняться внедрением искусственного интеллекта, сообщает Gizmodo.

"В рамках проекта под названием Maven Google разрабатывает для американских военных искусственный интеллект, способный анализировать видео с беспилотных летательных аппаратов. Автоматически отделять неживые объекты от живых", - говорится в сообщении.

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Сотрудники, которые решили уволиться, заявили о неприемлемости сотрудничества с Пентагоном по этическим соображениям. Они считают, что ошибка алгоритма при анализе видео беспилотников может быть смертельно опасной, и такой деятельностью должны заниматься люди, а не алгоритмы.

Компания IBM объявила о начале работы над комп'ютером, работающему по принципу человеческого мозга. На первый этап работы Управление научных исследований Пентагона DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) выделило $4,9 млн.