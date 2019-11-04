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понедельник, 04 ноября 2019 13:42

Протестовали резервный парашют для Crew Dragon

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Протестовали резервный парашют для Crew Dragon
Испытания дополнительного парашюта для корабля Crew Dragon Фото: korrespondent.net

Компания SpaceX Илона Маска успешно провела 13 тестов парашюта для нового космического корабля Crew Dragon.

Все испытания парашюта обновленной версии Mark 3 выполняли подряд, сообщила компания SpaceX в Twitter.

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Последние тесты показали, что парашютная система может безопасно доставить космический корабль на землю, если один из четырех основных парашютов не откроется.

Аппарат Crew Dragon построен на основе беспилотного грузового корабля Dragon. Сейчас это единственное космическое устройство, которое способно возвращать грузы с МКС обратно на Землю.

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04
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