Протестовали резервный парашют для Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска успешно провела 13 тестов парашюта для нового космического корабля Crew Dragon.

Все испытания парашюта обновленной версии Mark 3 выполняли подряд, сообщила компания SpaceX в Twitter.

Последние тесты показали, что парашютная система может безопасно доставить космический корабль на землю, если один из четырех основных парашютов не откроется.

