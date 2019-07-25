Программист 2 года обманывал Siemens

Мужчина сделал так, чтобы все время получать работу. Фото: НВ

Программист постоянно оставлял ошибку в программе, чтобы его постоянно нанимали исправлять ее.

62-летний Дэвид Тинли работал на одно из подразделений Siemens, передает НВ.

Он встроил "логическую бомбу" в одну из рабочих таблиц для управления заказами на оборудование. "Бомба" запускалась при особых условиях. Например, в указанное время.

Когда программа срабатывала, таблица ломалась. Компания вновь обращалась к Тинли, чтобы он починил ее. Человек сдвигал дату "логической бомбы" на будущее и с таблицами снова все было в порядке.

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Так продолжалось с 2014-го по 2016 год. Его хитрость раскрылась во время отпуска, когда разработчик должен был передать доступ к своему софту другим специалистам.

Программисту грозит до 10 лет тюремного заключения или $250 тыс. штрафа.

Разработчик признал свою вину, а его адвокат настаивает, что целью Дэвида был не заработок огромной суммы денег, а только гарантированный гонорар, от которого зависела его жизнь.

25-летний украинец Владимир Кващук обвиняется в незаконном обогащении за счет Microsoft. Он нанес компании ущерб на $10 млн. За эти деньги купил себе Tesla за $162 тыс. и виллу у озера за $1,6 млн. Кващуку грозит до 20 лет тюрьмы и штраф $250 тыс.