Приняли решение о корабля, который не смог состыковаться с МКС

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner вернут на Землю после неудачной стыковки Фото: The Verge

Космический корабль Starliner американской компании Boeing 22 декабря вернут на Землю. Он не смог состыковаться с Международной космической станцией.

"Капсула Starliner вернется на Землю после неудачной попытки стыковки с Международной космической станцией. Корабль приземлится на полигоне Missile Range в американском штате Нью-Мексико", - говорится на странице космического агентства NASA в Twitter.

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Возвращение корабля состоится в 13:45 по киевскому времени.

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог состыковаться с Международной космической станцией. Его 20 декабря запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал во Флориде. Космический корабль не смог выйти на правильную орбиту. После отделения капсулы не сработали маршевые двигатели, которые должны были придать ему скорость