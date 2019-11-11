Представили первый электрический самолет

NASA представила в Калифорнии самый первый полностью электрический самолет X-57 Maxwell.
Самолет Х-57 разрабатывали с 2015 года, сообщает NHK.
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Транспортное средство базируется на 4-местном самолете и имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. Их приводят в движение электродвигатели, которые питаются литий-ионными батареями разработки NASA.
Во время полета будут привлекать только большие пропеллеры на концах крыльев. При взлетах и посадках будут работать все пропеллеры.
На северо-востоке Китая электрический самолет RX4E совершил первый тестовый полет.
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