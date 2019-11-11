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вторник, 12 ноября 2019 07:25

Представили первый электрический самолет

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Автор: NASA
  X-57 Maxwell - первый полностью электрический самолет
X-57 Maxwell - первый полностью электрический самолет

NASA представила в Калифорнии самый первый полностью электрический самолет X-57 Maxwell.

Самолет Х-57 разрабатывали с 2015 года, сообщает NHK.

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Транспортное средство базируется на 4-местном самолете и имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. Их приводят в движение электродвигатели, которые питаются литий-ионными батареями разработки NASA.

Во время полета будут привлекать только большие пропеллеры на концах крыльев. При взлетах и ​​посадках будут работать все пропеллеры.

На северо-востоке Китая электрический самолет RX4E совершил первый тестовый полет.

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