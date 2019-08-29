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четверг, 29 августа 2019 16:24

Представили игровой Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой

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Представили игровой Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой
Redmi выпускает новый смартфон. Фото: Weibo

Бренд Redmi официально представил игровой смартфон Note 8 Pro.

Он стал первым в мире смартфоном с 64 Мп камерой, пишет GSMArena.

Дисплей будет иметь диагональ 6,53 дюйма с разрешением FHD +. Он занимает 91,4% поверхности передней панели.

Аккумулятор имеет объем в 4500 мАч. Это первый смартфон Redmi с таким объемом батареи.

Главной особенностью Note 8 Pro является новая камера с сенсором Samsung GW1 и разрешением 64 Мп.

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Смартфон получил процессор MediaTek Helio G90T. Он реализовал систему оптимизации качества игр на аппаратном уровне. Технология MiraVision автоматически подстраивает яркость, контрастность и четкость изображения. Смартфон оснащен камерой жидкостного охлаждения, которая компенсирует ожидаемый нагрев игрового процессора.

Телефон поступит в продажу в сентябре. Будет представлен в черном, зеленом и белом цветах.

Цены на смартфон будет начинаться с $195 для варианта объемом 6/64 ГБ и достигает $250 для варианта объемом 8/128 ГБ.

23 августа Samsung Electronics начнет продажи нового флагманского смартфона Galaxy Note 10. Продажи начнутся в 70 странах мира.

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