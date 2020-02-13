Представили футуристический е-самолет

Фото: CNN

Нью-йоркский дизайнер Джо Дусетте разработал концепт модели электрического реактивного самолета Her0 Zero Emissions Airplane.

На разработку самолета автора вдохновили его постоянные бизнес-путешествия на короткие дистанции, сообщает CNN.

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Модель должна использовать электрические пропеллеры, расположенные в задней части самолета. Именно они должны обеспечивать тягу летательного апарату.

Кроме этого, широкие крылья самолета, которые заканчиваются большими, перевернутыми винглетами, обеспечивать подъемную силу.

Сейчас Her0 Zero Emissions Airplane является одной из нескольких электрических концепций, которые представили за последние года. Пока неизвестно реализуют ли идею Дусетте.

В Канаде успешно испытали первый в мире частный электросамолет.