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Представили электросамокат с автопилотом

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Представили электросамокат с автопилотом
Электросамокат с автопилотом представили в Китае Фото: Reuters

Компания Segway-Ninebot Group представила скутер, который может вернуться к зарядным станциям без водителя.

Новый скутер представили 16 августа в Китае, сообщает агентство Reuters.

"Управляемые дистанционно из облака скутеры, смогут радикально улучшить экономику совместного использования скутеров", - говорит председатель и исполнительный директор Ninebot Гао Луфэн.

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Сейчас операторам парков совместного использования скутеров приходится отправлять сотрудников для того, чтобы забирать аппараты для их зарядки.

"Я считаю, что скутеры заменят велосипеды в качестве основного решения для микромобильности. Это человеческая природа - экономить энергию во время поездок ", - добавил Гао Луфэн.

Новинкой уже заинтересовались такие компании как Uber и Lyft, которые планируют расширить сферу деятельности, в том числе и на прокат самокатов. Новые скутеры будут стоить около $ 1420. Обычные скутеры компания продает за $ 100-300. На рынок устройства поступят в первом квартале 2020 года.

Segway-Ninebot Group запустила двух самоходных роботов-доставщиков: один - для доставки на открытом воздухе, другой для внутренних работ.

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