Правила выбора пылесоса

В каждой современной квартире есть десятки видов техники, которая создает комфорт, чистоту и уют. Одна из таких важных вещей — пылесос. Перед покупкой стоит разобраться, какая из моделей вам действительно подойдет.

Пылесос для дома: 5 критериев выбора

На что обратить внимание, выбирая пылесос?

Если вы заботитесь о чистоте в вашем доме и привыкли пользоваться функциональной техникой, обратите внимание на такие критерии:

● уровень шума — параметр указывается в характеристиках и, как правило, современные варианты имеют уровень шума в границах от 54 до 85 дБ, так что если вам хочется тихой уборки, выбирайте модели с низким уровнем шума;

● наличие насадок — к чистке разных поверхностей необходим различный подход, так что узнайте, есть ли в комплектации специальные щетки и насадки (например, для ковров, мягкой мебели, щелей);

● фильтрация — фильтры могут быть электростатическими (бюджетные микрофильтры), S-класса (благодаря которым пыль вновь не попадает в воздух), HEPA (эффективные фильтры с микроскопическими порами);

● мощность всасывания — как правило, находится в пределах от 250 до 480 Вт, и чем больше мощность всасывания, тем эффективнее справляется пылесос с загрязнениями;

● тип пылесоса — пылесосы разделяют на модели для сухой и влажной уборки, и у каждого из типов есть свои подвиды.

Также обязательно обращайте внимание на репутацию производителя, дополнительные функции и наличие гарантии.

Популярные модели пылесосов

Современные пылесосы позволяют очистить практически все. Среди популярных моделей:

● пылесосы-швабры и ручные пылесосы — компактные модели для уборки небольших площадей (например, диванов и автомобилей), среди них есть беспроводные варианты;

● роботы-пылесосы — инновационные девайсы, которые сами производят уборку и подходят для поддержания чистоты, но могут не справится с серьезными загрязнениями;

● моющие пылесосы — устройства с водяной фильтрацией и двумя емкостями (для мусора и чистой воды), благодаря которым можно не только пропылесосить, но и помыть полы.

Также есть бюджетные модели для сухой уборки, среди которых — мешковые, циклонные модели и модели с аквафильтром.

Важно определиться, на какую сумму вы рассчитываете, чего ожидаете от новой бытовой техники и с какими загрязнениями будете бороться. Не лишним будет проконсультироваться у представителей магазина, тщательно изучить характеристики понравившихся моделей, обратить внимание на дизайн. И однозначно одно — новый пылесос точно облегчит ваш быт и добавит чистоты вашему дому.