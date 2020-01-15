Появились новые изображения Playstation 5

Фото: twitter.com

В сети появились новые фото и схемы консоли Playstation 5.

Соответствующие изображения на своей странице в Twitter опубликовал один из ведущих подкаста Digital Invaders.

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По словам инсайдера, так выглядит DevKit консоли Playstation 5. Однако автор не уверен в их достоверности.

"Мне говорят, что это не финальный рендер или совсем фейковый. Так что давайте дружно посмеемся и подождем, пока он не окажется настоящим", - написал автор.

Sony не представила широкой публике дизайн консоли Playstation 5. Ожидается, что компания покажет свою новую приставку на мероприятии под названием Playstation Experience 2020.