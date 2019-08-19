Появились фото нового бюджетного Redmi от Xiaomi

Фото: Gizchina

Смартфон будет иметь логотип Redmi с обеих сторон, и датчик отпечатков пальцев на задней панели.

Фото, на которых появилась будущая новинка опубликовали в интернете, сообщает Gizchina.

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Устройство оснастили waterdrop дисплеем и двойной задней камерой. Продемонстрирована модель будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти

Смартфон имеет процессор Snapdragon 439 SoC, а также аккумулятор на 5000 мАч. Скорее всего смартфон от Xiaomi будет называться Redmi 8A

Вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, заявил, что серийное производство нового смартфона Redmi запустили.