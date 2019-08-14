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Показатели поражают: эксперты оценили новый Samsung Galaxy Note 10+

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Показатели поражают: эксперты оценили новый Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Note 10+ получил одни из лучших оценок от экспертов Фото: DxOMark

Samsung Galaxy Note 10+ получил в общем 113 баллов, что на балл больше, чем P30 Pro и Galaxy S10 5G.

Качество фотографий новинки оценили в 118 баллов. Флагман получил на один балл меньше чем Huawei P30 Pro, на балл больше, чем Galaxy S10 5G и одинаковую оценку имеет с OnePlus 7 Pro. Соответствующее тестирование провели специалисты сайта DxOMark.

"Хотя результаты в целом схожи с показателями стабильной версии камеры Galaxy S10 5G, некоторые настройки алгоритмов обработки улучшили превосходное качество изображения, ранее наблюдавшееся на устройствах премиум-класса Samsung", - сообщили эксперты.

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Специалисты добавляют, что Samsung Galaxy Note 10+ 5G имеет замечательную экспозицию с широким динамическим диапазоном и высоким уровнем детализации в различных условиях освещения.

"Производительность видео не менее впечатляет, а оценка DxOMark Video в 101 балл делает Note 10+ 5G лучшим устройством для захвата движущихся изображений, которое мы тестировали до сих пор. Видеосъемка является точной почти во всех условиях, с достаточно широким динамическим диапазоном", - подчеркнули авторы обзора .

Фронтальную камеру оценили в 99 баллов. Этот результат стал лучшим в рейтинге. Недостатками нового флагмана Samsung стали некоторые перенасыщены цвета и случайный шум в темных местах при съемке в помещении и на улице

В марте 2019 основная камера флагманского смартфона Huawei P30 Pro получила рекордные 112 баллов в рейтинге DXOMark.

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