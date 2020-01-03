Показали турецко-украинский беспилотный истребитель

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1170
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2079
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2151
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 540
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3105
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1593
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4041
Фото
Все фото
5
4
4
9
8
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Запустили первый автономный поезд
Запустили первый автономный поезд
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Показали концепт яхты-субмарины
Показали концепт яхты-субмарины
Видео
Все видео
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1098
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1170
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3105
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 639
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 16:28

Показали турецко-украинский беспилотный истребитель

  Комментировать
Показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Беспилотнику пока не придумали название Фото: Уніан

Показали, как будет выглядеть турецко-украинский беспилотный истребитель.

Он будет руководствоваться при помощи спутниковых систем и весить до 1 т, пишет Defense Express.

Беспилотнику пока не придумали название.

Самолет-истребитель максимальным весом до 3,5 тонн имеет подниматься на высоту более чем 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5 часов. Должен уничтожать наземные и воздушные цели. Скорость более чем 900 км в час должны обеспечить доработаны украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия "Ивченко-Прогресс".

Ударный беспилотный истребитель является следующим перспективным проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным БПЛА Akıncı, который 6 декабря 2019 впервые поднялся в небо с помощью также украинских двигателей АИ-450Т от ГП "Ивченко-Прогресс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС

"Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, - это создание ударного беспилотного истребителя, который будет иметь высокие маневренные характеристики и звуковую скорость. Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует", - отметил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.

В Грузии показали новый беспилотный авиационный комплекс вертолетной типа. Он вооружен Украинский противотанковыми управляемыми ракетами производства КБ "Луч", пишет основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали турецко-украинский беспилотный истребитель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 34803
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 23616
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 20313
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 12042
&quot;Слуга&quot;: повышение пенсионного возраста неизбежно
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно 2 Просмотров: 11277
Техника
Samsung представил новый ноутбук-трансформер
Samsung представил новый ноутбук-трансформер Просмотров: 225
Apple покажет две новые модели iPhone
Apple покажет две новые модели iPhone Просмотров: 1323
Названа дата открытия предзаказов на PlayStation 5
Названа дата открытия предзаказов на PlayStation 5 Просмотров: 378
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
Проявляет эмоции и реагирует на команды: создали кошку-робота
5
 Просмотров: 162
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
4
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
2
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
2
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 755
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua