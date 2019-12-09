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понедельник, 09 декабря 2019 13:48

Показали первый беспилотный трактор

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Автор: Агробизнес Сегодня
  Беспилотный трактор Magnum ACV
Беспилотный трактор Magnum ACV

На аграрной выставке в Ганновере представили беспилотный трактор Magnum ACV.

Создала транспортное средство американская компания Case IH, сообщает газета "Агробизнес Сегодня".

На украинских полях трактора пока работать не будет. После выставки его отправят в музей. Он является проектом, который конструкторы разрабатывали в течение пяти лет.

Трактор Magnum ACV оснащен 6-цилиндровым двигателем FPT Industrial Cursor 9 мощностью 370 л.с. Трансмиссия CVXDrive обеспечивает скорость 50 км/ч в режиме ECO.

Мини-трактор на украинском полях сможет обработать от 2 до 3 га. При максимальной нагрузке требует не больше литра дизельного топлива на час работы.

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Дата
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