Показали искусственного человека проекта Neon

Проект Neon продемонстрировал чрезвычайно реалистичные отражения искусственных людей в играх, фильмах и программах.
Виртуальные цифровые аватары представили на выставке CES 2020.
Разработчиком проекта является стартап Star Labs, который финансируется Samsung, передает Techxplore.
Виртуальными аватарами управляет искусственный интеллект. Его натренировали вести себя максимально схоже с человеком. Поведение дополняют высококачественной анимацией движений и деталями тела.
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"Они выглядят очень человечно, так как их моделировали на основе человека. Однако могут разговаривать на неизвестных человеку оригинала языках. Для нас это как магия и мы хотели поделиться ею", - говорит один из руководителей проекта Neon Пранаве Мистри.
Разработку можно использовать в качестве ведущих телешоу, спикеров, актеров кино, а также друзей и компаньонов. Также их можно применять в создании видеороликов и фильмов, в компьютерных играх, интернет-сервисах и других развлекательных службах.
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