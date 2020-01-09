Показали искусственного человека проекта Neon

Искусственный человек проекта Neon может быть ведущим телешоу, спикером или актером кино Фото: Techxplore

Проект Neon продемонстрировал чрезвычайно реалистичные отражения искусственных людей в играх, фильмах и программах.

Виртуальные цифровые аватары представили на выставке CES 2020.

Разработчиком проекта является стартап Star Labs, который финансируется Samsung, передает Techxplore.

Виртуальными аватарами управляет искусственный интеллект. Его натренировали вести себя максимально схоже с человеком. Поведение дополняют высококачественной анимацией движений и деталями тела.

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"Они выглядят очень человечно, так как их моделировали на основе человека. Однако могут разговаривать на неизвестных человеку оригинала языках. Для нас это как магия и мы хотели поделиться ею", - говорит один из руководителей проекта Neon Пранаве Мистри.

Разработку можно использовать в качестве ведущих телешоу, спикеров, актеров кино, а также друзей и компаньонов. Также их можно применять в создании видеороликов и фильмов, в компьютерных играх, интернет-сервисах и других развлекательных службах.

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