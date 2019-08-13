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вторник, 13 августа 2019 12:07

Почему iPhone с заводов Индии не попадут на международный рынок и

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Почему iPhone с заводов Индии не попадут на международный рынок и
iPhone, которые изготовлены в Индии не будет поставлять на экспорт Фото: investory.news

Индийская производственная линия Foxconn будет делать 1 млн iPhone в год, чего не хватит для экспорта гаджетов из страны.

Официально линию Foxconn для iPhone запустили в августе. Фирма договаривались с правительством страны об экспортных льготных тарифах. Однако чиновники им отказали. Проблему вызвала оживленная торговая война между Китаем и США, передает GizmoChina.

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Таким образом, Apple и Foxconn решили продолжить производство в Индии, но сначала будут поставлять смартфоны только на внутренний рынок, а не на экспорт. Сейчас производство составит 1 млн единиц в год.

Компания Foxconn, которая производит телефоны для Xiaomi в Индии, инвестировала $ 356 млн в расширение завода, включая инвестиции в производство iPhone.

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