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Особенности геймерских кресел

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Особенности геймерских кресел
Геймерское кресло повышает комфорт и уменьшает нагрузку на ваш позвоночник

Киберспортсмены и люди, проводящие за домашним компьютером большую часть своего времени обязательно должны обзавестись геймерским креслом. Оно повышает комфорт и уменьшает нагрузку на ваш позвоночник. Обычные кресла очень сложно с ними сравнивать, так как они проигрывают по большинству факторов. Повысить комфорт можно используя качественные и от этого не дешевые офисные варианты. Широкий ассортимент самых разнообразных кресел ждет вас на сайте Barsky.ua.

Виды

Как и вся мебель они имеют свои разновидности. Отличаются они предназначением (особенностями использования). Всего существует три основных вида:

• Для видеоигр. Особенностью данного вида является минимальная высота. Чаще всего они не оборудованы ножкой и ставятся просто на пол. Такая особенность позволяет комфортно смотреть в телеэкран и не испытывать дискомфорта. Есть варианты с небольшой ножкой или просто с колесиками. Они позволяют удобно играть в видеоигры, но и смотреть телевизор или читать.

• Для ПК. Данный вид выглядит более привычно, так как имеет схожесть с офисными вариантами, знакомыми всем нам. Так как высота этого изделия должна быть комфортной именно для вашего стола ее можно регулировать. Бюджетные варианты лишены некоторых возможностей, таких как регулировка подлокотников, откидывание спинки до горизонтального положения и некоторых других. Спинка изделия достаточно высокая, чтобы поддерживать вашу шею. Комфорт его использование не описать словами – это надо попробовать. Внешних вид может быть самым разнообразным. Бюджетные варианты будут очень схожими с офисными креслами, а более дорогие выглядят достаточно стильно и необычно.

• Гоночные. Они не так сильно распространены, как вышеописанные. Особенность данного вида заключается в полной имитации водительского кресла. Создано для любителей гоночных симуляторов. Стоимость такого изделия гораздо выше, и оно занимает немало места. Оснащают такие кресла рулем, педалями, иногда коробкой передач и множеством других приспособлений. Сама конструкция сиденья намного сложнее, поэтому они могут вибрировать и воссоздавать колебания настоящего водительского сиденья.

Особенности

Все геймерские кресла способны поддерживать ваше тело все время пока вы его используете в отличии от обычных. За счет этого вы не устаете даже после нескольких часов непрерывной игры. Это особенность является главной, но также есть несколько вспомогательных которые имеют не все кресла. К таким относятся:

• Колонки создающие объемное звучание
• Подставка для ног, мыши, клавиатуры

На нашем сайте, вы всегда сможете подобрать понравившиеся вам геймерские кресла.

Вас ждет широкий ассортимент и удобный фильтр, а также скидки до 50%. Удачной покупки!

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