Октябрь будет месяцем кибернетической безопасности

ЕС объявил октябрь месяцем кибернетической безопасности Фото: SL Global Service

Соответствующее акцию будут проводить во всех странах ЕС.

Основная цель - повышение осведомленности граждан о киберугрозах и обмен опытом в этой сфере, передает Еврокомиссия.

"Европейский месяц кибернетической безопасности является частью более широких усилий для развития и сохранения навыков людей в этой сфере, в исполнении долгосрочных превентивных мер и, таким образом - для создания безопасного Единого информационного рынка", - сказала еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль.

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Месяц кибербезопасности посвятят развитию базовых навыков предостережения, которые должны стать частью повседневного поведения каждого человека при контактах с высокотехнологичными устройствами.

"Развитие доверия, знаний, осведомленности и устойчивости являются решающими факторами, которые позволяют защититься от кибернетических угроз, которые быстро меняются", - добавила Габриэль.

Министр по цифровой трансформации Украины планирует отправить всех чиновников на курсы по кибергигиене.