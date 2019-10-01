Октябрь будет месяцем кибернетической безопасности

Соответствующее акцию будут проводить во всех странах ЕС.
Основная цель - повышение осведомленности граждан о киберугрозах и обмен опытом в этой сфере, передает Еврокомиссия.
"Европейский месяц кибернетической безопасности является частью более широких усилий для развития и сохранения навыков людей в этой сфере, в исполнении долгосрочных превентивных мер и, таким образом - для создания безопасного Единого информационного рынка", - сказала еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль.
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Месяц кибербезопасности посвятят развитию базовых навыков предостережения, которые должны стать частью повседневного поведения каждого человека при контактах с высокотехнологичными устройствами.
"Развитие доверия, знаний, осведомленности и устойчивости являются решающими факторами, которые позволяют защититься от кибернетических угроз, которые быстро меняются", - добавила Габриэль.
Министр по цифровой трансформации Украины планирует отправить всех чиновников на курсы по кибергигиене.
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