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суббота, 28 сентября 2019 07:25

Объявили дату продаж iPhone 11 в Украине

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Объявили дату продаж iPhone 11 в Украине
iPhone 11 в Украине начнут продавать 11 октября Фото: Itc

В крупнейшие украинские магазины новые iPhone поступят 11 октября.

С четвертого октября украинские покупатели смогут оформить предварительный заказ на устройства бренда на сайтах авторизованных реселлеров Apple, сообщает Itc.

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Также четвертого октября анонсируют официальные цены на новинки в Украине. После старта продаж ожидается снижение цен на модели предыдущих поколений.

10 сентября 2019 компания Apple анонсировала целый ряд новых устройств, включая смартфоны iPhone 11 iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max.

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  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
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