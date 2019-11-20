Novyy trend sered smartfoniv. Xiaomi hotuye svoyu "rozkladachku" 61/5000 Новый тренд среди смартфонов. Xiaomi готовит свою "раскладушку"

Автор: Tiger Mobiles Xiaomi патентует свой вариант смартфона-раскладушки

Xiaomi получила в Китае патент на вертикальный складной телефон формата "раскладушка" с двумя фронтальными камерами.

Патентную заявку в компании подали в августе 2018 года, однако опубликовали ее после анонса RAZR, передает Т3.

Устройство получило шарнир в центре задней части экрана. Он похож на пространство для задней камеры или дополнительного дисплея.

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В развернутом состоянии гаджет может получить лицевую панель в верхней части экрана. Вероятно это сделали для третьей камеры. В верхней части смартфона заметно датчики и динамик.

В компании больше внимания уделяют дизайну патента, чем конкретным спецификациям.

Сейчас это не первый концепт сложных телефонов Xiaomi. В этом году они выпустили видео-тизер, показывающий сложенный вдвое телефон.

13 ноября Motorola показала RAZR. Модель сохранила классический дизайн раскладного телефона.