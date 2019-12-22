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воскресенье, 22 декабря 2019 17:28

Новый космический корабль впервые успешно посадили на землю

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Новый космический корабль впервые успешно посадили на землю
Ранее космические капсулы сажали только на воду. Фото: NASA

Американский космический корабль Starliner смогли посадить на полигоне Уайт-Сэндс в США.

Ему не удалось состыковаться с Международной космической станцией, сообщает NASA.

Перед посадкой на капсуле корабля успешно раскрылись парашюты.

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Капсула впервые осуществила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты садились на воду.

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог состыковаться с Международной космической станцией. Его 20 декабря запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал во Флориде.

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