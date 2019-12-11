Новая iOS стала ближе к интровертам

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы iOS 13.3 и iPadOS 13.3.
Теперь пользователи iPhone и iPad смогут самостоятельно выбирать то, с кем и когда они хотят общаться, сообщает портал 9to5mac.
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Также пользователи в течение определенного времени смогут выбрать общения со всеми или с определенными людьми. Новая функция должна стать полезной для родителей, если они, например, решат запретить детям общаться с незнакомыми людьми.
Обновленная операционная система от Apple получила изменения, касающиеся исправления ошибок и улучшения производительности, обновления Apple News и улучшения беспроводной зарядки.
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