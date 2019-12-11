Новая iOS стала ближе к интровертам

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1404
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 3429
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2016
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10125
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6939
Фото
Все фото
3
14
20
9
4
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Видео
Все видео
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1836
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10125
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2628
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2745
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6939
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 864
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 16:07

Новая iOS стала ближе к интровертам

  Комментировать
Новая iOS стала ближе к интровертам
Apple выпустила обновление для iPhone и iPad Фото: 9to5Mac

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы iOS 13.3 и iPadOS 13.3.

Теперь пользователи iPhone и iPad смогут самостоятельно выбирать то, с кем и когда они хотят общаться, сообщает портал 9to5mac.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проведут всеукраинское исследование IT-рынка

Также пользователи в течение определенного времени смогут выбрать общения со всеми или с определенными людьми. Новая функция должна стать полезной для родителей, если они, например, решат запретить детям общаться с незнакомыми людьми.

Обновленная операционная система от Apple получила изменения, касающиеся исправления ошибок и улучшения производительности, обновления Apple News и улучшения беспроводной зарядки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая iOS стала ближе к интровертам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 18955
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 18180
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 11151
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9549
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 9441
Програмы
Поисковик Google выучил украинский язык
Поисковик Google выучил украинский язык Просмотров: 207
WhatsApp прекратит работу на части смартфонов
WhatsApp прекратит работу на части смартфонов Просмотров: 558
Huawei предоставит доступ к открытому коду собственной ОС
Huawei предоставит доступ к открытому коду собственной ОС Просмотров: 162
Facebook присудили рекордный штраф
Facebook присудили рекордный штраф Просмотров: 675
Instagram изменил правила регистрации: кому откажут
Instagram изменил правила регистрации: кому откажут Просмотров: 666
Больше всего комментируют
12
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 547
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua