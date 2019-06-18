Норвегия инвестирует 300 млн евро в солнечные станции Украины

Норвежская компания Scatec Solar планирует инвестировать в солнечные станции в Украине до 300 млн евро. Фото: из открытых источников

Норвежская компания Scatec Solar планирует инвестировать в солнечные станции в Украине до 300 млн евро.

В 2019-м норвежская компания Scatec Solar намерена инвестировать в солнечную энергетику в Украине 250-300 млн евро.

"Мы стремимся к быстрому расширению в Украине. Я думаю, что до конца 2019-го наш портфель проектов будет близок к 400 МВт общей установленной мощности в Украине. Общий объем инвестиций составит 250-300 миллионов евро", - рассказал главный исполнительный директор Scatec Solar Рэймонд Карлсен.

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Карлсен положительно оценил опыт работы в Украине. Менеджер сказал, что компания Scatec Solar реализует планы и проекты "намного быстрее", чем ожидали, сообщили на hromadske.radio.

Солнечную электростанцию мощностью 30 кВт установили на австралийской станции "Кейси" в Антарктике. Она состоит из 105 солнечных батарей немецкого производителя Aleo Solar GmbH. По подсчетам, электроэнергии должно хватить, чтобы покрыть 10% энергопотребностей антарктической станции в течение года.