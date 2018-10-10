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пятница, 12 октября 2018 01:35

"Некоторые проекты отложил еще на стадии идей" - авиаконструктор

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&quot;Некоторые проекты отложил еще на стадии идей&quot; - авиаконструктор
Авиаконструктор Юрий Яковлев сидит в самолете Quickie. Создла его в 1985 году. Восстановил в 2017. Фото: Виктор Фоменко

Более 20 лет компания Aeroprakt с небольшими изменениями продает одну и ту же модель самолета Aeroprakt - 22. Цех с производства находится в центре столицы. Самолеты продаются по всему миру - более чем в 40 стран.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал авиаконструктор, совладелец одноименной компании, летчик испытатель Юрий Яковлев.

"В Киев попал благодаря американском самолету Quickie - дикая утка. Узнал о нем, когда приехал учиться в Куйбышевский авиаинститут. Аппарат очень необычный: у него 2 крыла, но нет хвостового оперения ", - рассказал авиаконструктор.

3 года Яковлев делал точно такой самолет. Испытал, усовершенствовал и занял на Quickie первое место на любительском авиаслёте. Там его заметили и пригласили на работу в АНТК им. Антонова.

"У конструктора всегда есть соблазн - довести до идеала. Сделать что-то необычное и всех удивить. Люди так увлекаются, что готовы всю жизнь переделывать одну и ту же модель. Переболел этим в юности и больше не возвращался. Постоянно смотрю на себя со стороны. Некоторые проекты отложил еще на стадии идей ", - признал Юрий Яковлев.

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"В 2012 году создали новую - 32 модель. Ну, думали, все: младший брат "похоронит" старшего. Ничего подобного: рисунок 1990 года продается до сих пор", - добавил он.

Только 1-2 самолета частного предприятия AEROPRACT остаются в Украине. Остальные, а это около 100, идут на экспорт.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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