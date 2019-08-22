Названа дата разработки гиперзвукового оружия

В ближайшее время Пентагон сможет поставить на вооружение гиперзвуковое оружие.
"Думаю, это, вероятно, вопрос нескольких лет, если вам так угодно", - сказал новый министр обороны США Марк Эспер.
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Пентагон провел успешные испытания на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, передает DW.
Boeing B-52 Stratofortress можно использоваться для гиперзвуковой оружия.
США, Китай и Россия занимаются разработкой и испытанием ультраманевренних гиперзвуковых планирующий летательных аппаратов.
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