Назвали стоимость iPhone 11: цифры шокируют

Apple представит три новые модели iPhone осенью. Фото: BGR

Осенью Apple повысит цены на iPhone.

В частности представит три новые модели iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11R, пишет Сегодня.

Прогнозируют, что iPhone XR 2 или iPhone 11 R будет стоить от $989. iPhone 11 будут продавать минимум по $1,3 тыс., а iPhone 11 Max - $1,4 тыс.

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Такие цены могут отличаться от окончательных. Ведь их перевели из китайских юаней и без учета налогов.

Компания сняла с производства и продажи 12-дюймовую модель MacBook Air. Обновленная линейка теперь состоит из 13-дюймового MacBook Air Retina и 13- и 15-дюймового MacBook Pro с сенсорной панелью.