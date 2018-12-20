Назвали худшие видеоигры 2018 года

Обнародовали рейтинг худших видеоигр 2018 года.

Оценивали по отзывам от критиков. Агрегатор Metacritic составил рейтинг худших видеоигр, которые получили наибольшее количество низких оценок.

В пятерку худших попала игра Past Cure. Она заняла последнюю строчку этого рейтиг.

Это стелс-экшен с видом от третьего лица, где игрок мог перемещаться между двумя мирами со своими правилами и целями. Ее назвали худшей, потому что создали ужасную реализацию игрового процесса, который оказался скучным. Масла в огонь подлил не самый выразительный сюжет, от чего игра получила 34 балла из 100.

4 место заняла Agony. Одна из самых ожидаемых игр 2018 года оказалась бессмысленной. Игра, которая позиционировалась, как раскрытие идей "Божественной комедии" Данте Алигьери в виде интерактивного повествования, на деле превратилась в сумбур с месива, ужасной графики, плохого левел-дизайна и скучного геймпеля. Игра получила всего 34 балла из 100.

3 место - Fantasy Hero: Unsigned Legacy. Игра оказалась неинтересной, скучной и затянутой в жанре JRPG. Игра получила рейтинг в 33 балла из 100.

Fantasy Hero: Unsigned Legacy. Фото: Nintendo

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Второй худшей игрой стала Gene Rain. Китайцы попытались превзойти декабря Gears of War. В результате получили банальную халтуру с кучей ошибок, которая паразитирует на игровой Вселенной от Epic Games. Хуже всего то, что игру не смогли нормально перевести для англоязычной аудитории, за что проект похоронили под огромным количеством разгромных оценок со средним баллом в 32 из 100.

Наихудшей из худших стала Тhe Quiet Man. Это проект от Square Enix. В игре отсутствует все: геймплей, сюжет и даже звук. Неинтересно и глупо. Худшая игра 2018 года получила 29 баллов из 100.

Компания Google составила рейтинг лучших мобильных приложений нынешнего года. В рейтинг категории Most Casual Games попала игра украинской разработки Orbia: Tap and Relax. Ее создали в киевской студии JOX Development.