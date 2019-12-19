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четверг, 19 декабря 2019 10:03

NASA показала тест-драйв нового марсохода

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NASA показала тест-драйв нового марсохода
Марсоход прошел все испытания. Фото: Youtube

Новый марсоход от Mars 2020 NASA прошел все проверки и сдал "экзамен по вождению".

Mars 2020 совершил требуемые маневры и прокатился по небольшим рампам в Лаборатории реактивного движения Аэрокосмического управления США, сообщили в ЛИГА.НЕТ.

Теперь в июле-августе 2020 года его отправят на Марс, где сила тяготения - три восьмых от земного. Там марсоход будет искать признаки микробной жизни, а также анализировать климат и геологию, собирать образцы. Аппарат NASA должен приземлиться в кратере Джезеро 18 февраля 2021-го.

Сам марсоход износоустойчив, весит 1 тонну. Он способен преодолевать около 200 метров в день и может принимать куда больше самостоятельных решений, чем любой из его предшественников.

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Обнародовали видео из архива NASA о прогулках астронавтов по лунной поверхности.

Видео составили из архивов миссий Аполлон-15 и Аполлон-16. На видео люди в дутых и громоздких скафандрах прыгают по Луне, "будто у них самое крутое веселье в жизни", спотыкаются и падают, передает ScienceAlert.

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19
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