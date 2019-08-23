Начали проводить самые длинные перелеты

Самый длинный перелет начали проводить из Австралии в Лондон и Нью-Йорк Фото: Qantas

Австралийский авиаперевозчик Qantas будет тестировать 20-часовые перелеты.

В самолетах Boeing будут находиться 40 пассажиров с бортекипажем. Во время перелета медики будут проверять их состояние здоровья, чтобы понять его воздействие на человеческий организм, сообщает Independent.

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Тестовые полеты начнут в октябре 2019. Официальный запуск прямых длительных рейсов запланирован на 2022. Авиакомпания планирует открыть прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорка.

Авиаперелет в Лондон будет занимать 20 ч 20 мин и составит около 17 тыс. Км. Средняя скорость самолета 837 км/ч.