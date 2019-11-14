На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

"Маринер-9" - первый искусственный спутник Марса Фото: NASA

14 ноября 1971 года первый межпланетный космический аппарат "Маринер-9" достиг орбиты Марса.

Устройство запустили 30 мая того же года с космодрома на мысе Канаверал в 22:23. Его доставили с помощью ракеты-носителя "Atlas-Centaur". Целью беспилотного зонда NASA было исследование красной планеты. Американский спутник опередил советский аппарат "Марс-2" на 13 дней.

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Первые изображения поверхности Марса он отправил в конце октября 1971 года. Однако из-за того, что на планете бушевала сильная пылевая буря, они оказались некачественными. Четкие снимки вышли после ее прекращения около 10 января 1972 года. Всего в течение своей миссии "Маринер-9" отправил 7329 снимков.

27 октября 1972 "Маринер-9" выключили после использования запасов газа, которые были нужны для отслеживания его нахождения. Искусственный спутник будет находиться на орбите до 2022 года. По оценкам NASA, после аппарат попадет в атмосферу Марса, где сгорит, или упадет на поверхность планеты.

"Маринер-9" оснащен двумя телевизионными камерами, ультрафиолетовым и инфракрасным спектрометрами, а также инфракрасным радиометром. Приборы расположены на сканирующей платформе, которая направляет их на нужные участки планеты.