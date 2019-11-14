На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 675
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 3951
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1800
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 963
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 819
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3609
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 549
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1188
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2988
Фото
Все фото
5
7
5
3
10
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Спецдроны будут разыскивать людей
Спецдроны будут разыскивать людей
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Видео
Все видео
Представили первый электрический самолет
Представили первый электрический самолет
Илон Маск запустил на орбиту 60 спутников
Илон Маск запустил на орбиту 60 спутников
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Samsung представила концепцию гибкого смартфона
Samsung представила концепцию гибкого смартфона
В Китае представили смартфон-гармошку, который изгибается в разные стороны
В Китае представили смартфон-гармошку, который изгибается в разные стороны
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 819
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1296
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 972
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3924
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 1143
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
четверг, 14 ноября 2019 17:00

На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

  Комментировать
На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса
"Маринер-9" - первый искусственный спутник Марса Фото: NASA

14 ноября 1971 года первый межпланетный космический аппарат "Маринер-9" достиг орбиты Марса.

Устройство запустили 30 мая того же года с космодрома на мысе Канаверал в 22:23. Его доставили с помощью ракеты-носителя "Atlas-Centaur". Целью беспилотного зонда NASA было исследование красной планеты. Американский спутник опередил советский аппарат "Марс-2" на 13 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск запустил на орбиту 60 спутников

Первые изображения поверхности Марса он отправил в конце октября 1971 года. Однако из-за того, что на планете бушевала сильная пылевая буря, они оказались некачественными. Четкие снимки вышли после ее прекращения около 10 января 1972 года. Всего в течение своей миссии "Маринер-9" отправил 7329 снимков.

27 октября 1972 "Маринер-9" выключили после использования запасов газа, которые были нужны для отслеживания его нахождения. Искусственный спутник будет находиться на орбите до 2022 года. По оценкам NASA, после аппарат попадет в атмосферу Марса, где сгорит, или упадет на поверхность планеты.

"Маринер-9" оснащен двумя телевизионными камерами, ультрафиолетовым и инфракрасным спектрометрами, а также инфракрасным радиометром. Приборы расположены на сканирующей платформе, которая направляет их на нужные участки планеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 35253
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 16983
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 14805
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 11205
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 9297
Техника
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
5
 Просмотров: 189
iPhone 12: показали, как может выглядеть новый смартфон Apple
iPhone 12: показали, как может выглядеть новый смартфон Apple Просмотров: 1026
Apple представила самый мощный ноутбук
Apple представила самый мощный ноутбук Просмотров: 558
Apple выпустит очки с дополненной реальностью
Apple выпустит очки с дополненной реальностью Просмотров: 90
Представили первый электрический самолет
Представили первый электрический самолет
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
4
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
3
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
3
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
Голосов: 921
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua