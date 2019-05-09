На фестивале Old Car Land покажут военную технику со Второй мировой

Фото: Old Car Land

Сегодня в Киеве открылся юбилейный десятый фестиваль ретро-автомобилей Old Car Land. Посетителям покажут военную технику Второй мировой войны, выставку автобусов. В специальной зоне можно купить ретро-автомобиль.

В честь десятилетия зрителям предлагают экспозицию из 9 машин, которые получили Гран-при в предыдущие годы. Среди них - первая массовая модель в мире Ford T 1909 года, Buick 1924 выпуска, ЗиС-110 в 1946 году, Mercedes-Benz 190 SL 1958 и другие.

"Поскольку в этом году юбилярами оказались известные автомобильные бренды, на фестивале будут действовать впечатляющие экспозиции, посвященные 120-летию Opel и 100-летию Citroen. Среди представленных моделей этих производителей можно будет увидеть самые знаковые и те, которые дали технологический толчок для отрасли автопроизводства в целом", - сообщают организаторы.

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На фестивале будет работать выставка военной техники времен Второй мировой войны. В столицу привезли советский танк Т-34, грузовик ЗиС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ 67 Б, американские автомобили Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, немецкие модели Opel Blitz, BMW R12 и тому подобное.

На экспозиции "Улица Ниццы" можно будет увидеть иностранные автобусы -Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird. Приедет и отечественная техника - старые и самые ЛАЗ, старинный ЗиС, массовый ПАЗ.

В зоне "АвтоМотоПродаж" можно купить ретро-автомобиль. Работать развлекательные зоны для детей, фуд-корты. Состоится дрифт на машинах, среди детей будут проходить соревнования на педальных машинах.

9 мая по 5:00 в Киеве на улицах возле Парка вечной славы будет ограничено движение всех видов транспорта. В связи с торжественными событиями, перекроют движение на улице Грушевского (от Крепостного переулка до улицы Арсенальной), переулке Инженерном, улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной), улице Мазепы (от площади Арсенальной к улице Лаврской) , переулка Бутишив, улице М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).