Модуль NASA пробурил скважину на Марсе

На Марсе появилась скважина. Фото: Факты

Американский модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров под поверхность планеты.

На этот раз модуль успешно выполнил задание благодаря ковшу, сообщает пресс-служба NASA.

В прошлый раз операция провалилась, поскольку буру не было достаточного сцепления с грунтом Марса - отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь. Стены скважины при этом сильно расширялись.

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InSight — миссия NASA в рамках программы Discovery по доставке на Марс исследовательского посадочного аппарата с сейсмометром. Миссия InSight рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Красной планеты.