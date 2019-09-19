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четверг, 19 сентября 2019 15:11

Микророботы Nerva будут заниматься разведкой

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Автор: Nexter
  Микророботы Nerva будут заниматься разведкой
Микророботы Nerva будут заниматься разведкой

Во Франции заказали 56 микророботов Nerva от компании Nexter.

Закупкой занялось Генеральное управление по вооружению Министерства вооруженных сил Франции, сообщает Le Figaro.

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Речь идет об имплементации программы Scorpion в рамках модернизации Сухопутных войск страны. Сейчас созданы 3 модели микророботов. Их вес - 3, 5 и 12 кг.

Основное назначение робототехники военного назначения - самостоятельно исследовать местность, осуществлять скрытое наблюдение и обезвреживать взрывные предметы.

Военная программа Франции на 2019-2025-е предусматривает финансирование сферы обороны объемом 295 млрд евро.

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