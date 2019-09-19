Автор: Nexter Микророботы Nerva будут заниматься разведкой

Во Франции заказали 56 микророботов Nerva от компании Nexter.

Закупкой занялось Генеральное управление по вооружению Министерства вооруженных сил Франции, сообщает Le Figaro.

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Речь идет об имплементации программы Scorpion в рамках модернизации Сухопутных войск страны. Сейчас созданы 3 модели микророботов. Их вес - 3, 5 и 12 кг.

Основное назначение робототехники военного назначения - самостоятельно исследовать местность, осуществлять скрытое наблюдение и обезвреживать взрывные предметы.

Военная программа Франции на 2019-2025-е предусматривает финансирование сферы обороны объемом 295 млрд евро.