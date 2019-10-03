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четверг, 03 октября 2019 13:41

Microsoft презентовал линейку Surface
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2 октября прошла презентация линейки устройств Surface от Microsoft.

Surface Laptop 3

Два ноутбука получили экраны на 13 и 15 дюймов. Дисплейные пропорции остались прежними 3:2. Меньшая и большая модели получили процессор Intel Core 10-го поколения и кастомные процессор Ryzen Surface Edition от AMD соответственно.

Благодаря батареям ноутбуки работают целый день. Цена Surface Laptop 3 на 13 дюймов стартует от $ 999, на 15 дюймов - от $ 1299.

Surface Earbuds

Автор: Microsoft Surface
  Surface Earbuds
Surface Earbuds

Беспроводные наушники с зарядным чехлом от Microsoft "держат" до 24 часов работы. В них встроили два микрофона для лучшего распознавания речи и голосовых команд.

"Вкладыши" без вакуумных амбушюр поступят в продажу по цене $ 249.

Surface Pro

Автор: Microsoft Surface
  Surface Pro
Surface Pro

Планшет сохранил дизайн и экран диагональю в 12,3 дюйма. Новинка получила USB-С порт для зарядки и передачи данных вместо miniDisplay.

В Surface Pro установили процессор Intel Core 10-го поколения. Его цена начинается от $ 749. Дополнительно можно купить клавиатуру Type Cover за $ 129 и стилус Surface Pen по цене $ 99.

Surface Pro X

Автор: Microsoft Surface
  Surface Pro X
Surface Pro X

Компьютер получил 13-дюймовый экран. За счет уменьшенных рамок устройство имеет аналогичные габариты, как Surface Pro.

Базовая версия имеет 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ. Накопитель формата M2 можно будет заменить. Стоимость Surface Pro X начинается от $ 999.

Автор: Microsoft Surface
  Surface Pro X
Surface Pro X

Surface Neo

Автор: Microsoft Surface
  Surface Neo
Surface Neo

Устройство состоит из двух 9-дюймовых экранов, соединенных вместе шарниром. Компьютер работает на базе процессора от Intel и операционной системы Windows 10Х.

Пока неизвестны характеристики, стоимость и дата выхода Surface Neo.

Автор: Microsoft Surface
  Surface Neo
Surface Neo

Surface Duo

Автор: Microsoft Surface
  Surface Duo
Surface Duo

Гибрид смартфона и планшета получил два экрана на 5,6 дюймов, которые установили на 360-градусный шарнир. Они составляют панель на 8,3 дюйма.

На Surface Duо одновременно могут работать два приложения. Один из экранов можно переводить в режим контроллера или клавиатуры.

Автор: Microsoft Surface
  Surface Duo
Surface Duo

Microsoft Surface - это серия персональных компьютеров с сенсорными экранами и интерактивных досок, разработанных Microsoft.

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Дата
03
октября

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