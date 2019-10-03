Microsoft презентовал линейку Surface

2 октября прошла презентация линейки устройств Surface от Microsoft.
Surface Laptop 3
Два ноутбука получили экраны на 13 и 15 дюймов. Дисплейные пропорции остались прежними 3:2. Меньшая и большая модели получили процессор Intel Core 10-го поколения и кастомные процессор Ryzen Surface Edition от AMD соответственно.
Благодаря батареям ноутбуки работают целый день. Цена Surface Laptop 3 на 13 дюймов стартует от $ 999, на 15 дюймов - от $ 1299.
Surface Earbuds
Беспроводные наушники с зарядным чехлом от Microsoft "держат" до 24 часов работы. В них встроили два микрофона для лучшего распознавания речи и голосовых команд.
"Вкладыши" без вакуумных амбушюр поступят в продажу по цене $ 249.
Surface Pro
Планшет сохранил дизайн и экран диагональю в 12,3 дюйма. Новинка получила USB-С порт для зарядки и передачи данных вместо miniDisplay.
В Surface Pro установили процессор Intel Core 10-го поколения. Его цена начинается от $ 749. Дополнительно можно купить клавиатуру Type Cover за $ 129 и стилус Surface Pen по цене $ 99.
Surface Pro X
Компьютер получил 13-дюймовый экран. За счет уменьшенных рамок устройство имеет аналогичные габариты, как Surface Pro.
Базовая версия имеет 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ. Накопитель формата M2 можно будет заменить. Стоимость Surface Pro X начинается от $ 999.
Surface Neo
Устройство состоит из двух 9-дюймовых экранов, соединенных вместе шарниром. Компьютер работает на базе процессора от Intel и операционной системы Windows 10Х.
Пока неизвестны характеристики, стоимость и дата выхода Surface Neo.
Surface Duo
Гибрид смартфона и планшета получил два экрана на 5,6 дюймов, которые установили на 360-градусный шарнир. Они составляют панель на 8,3 дюйма.
На Surface Duо одновременно могут работать два приложения. Один из экранов можно переводить в режим контроллера или клавиатуры.
Microsoft Surface - это серия персональных компьютеров с сенсорными экранами и интерактивных досок, разработанных Microsoft.
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