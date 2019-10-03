В Нью-Йорке Microsoft представил планшет с двумя дисплеями Surface Neo.
Серийный выпуск устройства запланировали на 2020 год, сообщает The Verge.
Устройство имеет два отдельных экраны диагональю 9 дюймов. Между ними есть большое свободное пространство. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass. Обе части планшета имеют толщину 5,6 мм и весят 655 г.
В сложенном виде планшет выглядит, как большой ноутбук. Шарнир позволяет раскрывать устройство на 360 градусов.
Surface Neo имеет модифицированный процессор Intel Lakefield, с графическим ядром 11 поколения. Оно контролирует вывод изображения на оба экрана одновременно. Планшет работает под управлением специальной версии Windows 10X.
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К задней части планшета с помощью магнитов можно будет прикрепить клавиатуру. Ее можно будет перевернуть таким образом, чтобы расположить на одном из экране. Тогда на планшете появятся другие опции ввода в дополнительном пространстве. Можно будет набирать текст и на виртуальной клавиатуре, выведенной на одном из экранов. Планшет комплектуется новым цифровым пером Surface pen.
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