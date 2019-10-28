Microsoft получит от Пентагона $10 млрд

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 5472
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1737
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7155
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1206
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6642
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40986
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1179
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3456
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
14
20
9
4
6
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Видео
Все видео
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Google Maps будет помогать незрячим
Google Maps будет помогать незрячим
Героем фильма можно стать в один клик
Героем фильма можно стать в один клик
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1206
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5841
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7668
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1890
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 63
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
понедельник, 28 октября 2019 17:23

Microsoft получит от Пентагона $10 млрд

  Комментировать
Microsoft получит от Пентагона $10 млрд
Microsoft создаст инфраструктуру хранения данных для Пентагона Фото: RT

Компания Microsoft создаст инфраструктуру хранения данных.

Министерство обороны США и Microsoft уже подписали контракт, сообщает пресс-служба Пентагона.

Американские военные хотят изменить компьютерные сети единой "облачной" системой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самсунг обновил флагманы производительной платформой

ИТ-компания имеет 10 лет на разработку и внедрение соответствующего функционала. Компания взяла на себя обязательство провести на основе искусственного интеллекта необходимый анализ и безопасно разместить секретные военные данные в "облачных" сервисах.

К этому самым вероятным исполнителем работы считалась компания - Amazon. Она является крупнейшим поставщиком "облачных" услуг в мире.

В 2019 году Пентагон поддержал предоставление военной помощи Украине на $250 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Microsoft получит от Пентагона $10 млрд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 41436
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
15
 1 Просмотров: 17559
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 14104
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13033
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 12276
Програмы
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
 Просмотров: 36
Приложения Google стали недоступными для Huawei
Приложения Google стали недоступными для Huawei Просмотров: 1080
Компания Microsoft запретила удалять браузер на Windows 10
Компания Microsoft запретила удалять браузер на Windows 10 Просмотров: 756
MasterСard и Visa отказались от поддержки криптовалюты Facebook
MasterСard и Visa отказались от поддержки криптовалюты Facebook Просмотров: 144
Google Maps будет помогать незрячим
Google Maps будет помогать незрячим
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
7
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
4
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 396
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua