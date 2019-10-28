Microsoft получит от Пентагона $10 млрд

Microsoft создаст инфраструктуру хранения данных для Пентагона Фото: RT

Компания Microsoft создаст инфраструктуру хранения данных.

Министерство обороны США и Microsoft уже подписали контракт, сообщает пресс-служба Пентагона.

Американские военные хотят изменить компьютерные сети единой "облачной" системой.

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ИТ-компания имеет 10 лет на разработку и внедрение соответствующего функционала. Компания взяла на себя обязательство провести на основе искусственного интеллекта необходимый анализ и безопасно разместить секретные военные данные в "облачных" сервисах.

К этому самым вероятным исполнителем работы считалась компания - Amazon. Она является крупнейшим поставщиком "облачных" услуг в мире.

В 2019 году Пентагон поддержал предоставление военной помощи Украине на $250 млн.