Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазины

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Китайский производитель смартфонов Meizu провел волну сокращений и закрыл большинство магазинов.

В компании осталось около 1 тыс. сотрудников, пишет GizmoChina.

Больше других пострадал отдел маркетинга. В этом году компания уволила более 30% рабочей силы.

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Недавно системный инженер Meizu Хун Ханьшен ушел из компании.

Дела у Meizu пошли особенно плохо, когда в компанию вернулся ее основатель Хуан Чжан. Организационная структура Meizu была изменена, были назначены новые руководители отделений. Результаты продаж смартфонов Meizu указывали на то, что компании сложно конкурировать с лидерами индустрии.

Правительство Северной Кореи одобрило мобильный телефон "Пхеньян 2425". Телефон снабжен восьмиядерным процессором, он имеет технологию распознавания лиц и может заряжаться беспроводным способом.