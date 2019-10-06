MasterСard и Visa отказались от поддержки криптовалюты Facebook

Отказались от участия в проекте также Stripe, eBay и Mercado Pago. Фото: из открытых источников

Международные платежные системы MasterCard, Visa, Stripe, eBay и Mercado Pago отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra от компании Facebook.

"Идею Facebook жестко критикуют некоторые мировые регуляторы и законодатели. Это смешивает некоторых наблюдателей отрасли поставить под сомнение, сможет ли проект Libra" выжить", - пишет агентство Bloomberg.

Недавно сенаторы США попросили MasterСard, Visa и Stripe пересмотреть свое участие в проекте из-за "риск для финансовой системы". В MasterСard решили уделять основное внимание развитию собственного бизнеса, в eBay сосредоточатся на собственных платежных продуктах, а в Stripe отметили, что готовы присоединиться к проекту в будущем.

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"Я не думаю, что Facebook может сделать это сам", - сказал аналитик агентства Wedbush Securities Майкл Пахтер.

Вице-президент компании Facebook Дэвид Маркус в свою очередь заявил, что выход из проекта 6 партнеров не сорвет создание криптовалюта.

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