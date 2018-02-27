Маск рассказал новые подробности о будущем всемирном интернете

Бесплатный всемирный интернет Илона Маска будет невозможно сломать. Фото: startupnetwork.ru

Проект глобального интернета будет действовать по новейшим схемам, которые имеют специальную систему защиты.

Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

Маск уверен, что система глобального интернета Starlink невозможно будет взломать при нынешнем уровне технологии.

"Это будет сквозное шифрование, закодированное на уровне прошивки. Вряд ли его можно сломать с текущими вычислительными технологиями. Исправление уязвимости будет через обновление прошивки всей сети", - рассказал Маск.

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Обновление будет осуществляться в зашифрованном виде. Кроме этого, новая глобальная сеть будет проще IPv6 и с малыми накладными расходами на пакет.

End-to-end encryption encoded at firmware level. Unlikely to be hacked w current computing tech. If it is (and we learn about it), a crypto fix will go out immediately via network-wide firmware update. — Elon Musk (@elonmusk) 25 февраля 2018 г.

22 февраля компания "Спейс Икс" миллиардера и изобретателя 46-летнего Илона Маска с помощью ракеты-носителя "Фелкон 9" вывела на околоземную орбиту три спутника. Испанский военный "Паз" будет наблюдать за планетой. Два собственных аппарата компании стали первыми в системе распространения бесплатного беспроводного интернет-сигнала "вай-фай".