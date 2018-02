Маск рассказал новые подробности о будущем всемирном интернете

Проект глобального интернета будет действовать по новейшим схемам, которые имеют специальную систему защиты.

Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

Маск уверен, что система глобального интернета Starlink невозможно будет взломать при нынешнем уровне технологии.

"Это будет сквозное шифрование, закодированное на уровне прошивки. Вряд ли его можно сломать с текущими вычислительными технологиями. Исправление уязвимости будет через обновление прошивки всей сети", - рассказал Маск.

Обновление будет осуществляться в зашифрованном виде. Кроме этого, новая глобальная сеть будет проще IPv6 и с малыми накладными расходами на пакет.

End-to-end encryption encoded at firmware level. Unlikely to be hacked w current computing tech. If it is (and we learn about it), a crypto fix will go out immediately via network-wide firmware update.