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суббота, 28 июля 2018 07:25

Lifecell создаст интернет вещей

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Lifecell создаст интернет вещей
Lifecell построит сеть для интернета вещей. Фото: Lifecell

Lifecell построит сеть для интернета вещей.

Мобильный оператор совместно с оператором сети интернета вещей IoT Ukraine, в первую очередь, обеспечит покрытие для столицы, передает LIGA.net.

"В ходе первого этапа проекта тестировать онлайн-решения для "умного" города, логистических сервисов, мониторинга окружающей среды, "умного" дома и прочее. Полученные данные будут использованы клиентами для тестирования функциональных возможностей платформы и датчиков технологии интернета вещей стандарта LoRaWAN", - говорят представители мобильного оператора.

Прежде всего, IoT (Internet of Things, интернет вещей - Gazeta.ua) нужен для систем безопасности, агросектора, умного города и умного дома. Холодильник сам скажет, когда нужно пополнить запас молока, газонокосилка сама вовремя скосить газон, а счетчики газа, воды и электричества передадут показатели коммунальщикам. В умном городе уличные фонари сами будут реагировать на уровень света, а видеокамера будет фиксировать каждое нарушение правил дорожного движения.

"Есть интересный пример у французского оператора Orange. Сначала они построили национальную сеть LoRaWan, а затем национальную сеть NB-IoT. Сейчас их платформа поддерживает и LoRaWan, и NB-IoT стандарты", - говорит директор по развитию бизнеса Huawei Украины Александр Сербин. - "Голландский оператор KPN создал сеть на основе технологии LoRaWan, а такие крупные операторы как британский Vodafone и американский DT предпочли NB-IoT".

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Lifecell похоже решил идти путем голландский коллег и строить сеть, используя технологию LoRaWan.

"LoRa работает на более низких частотах и ​​обеспечивает большее покрытие, чем NB-IoT на LTE 1800", - пояснили в компании.

Оператор использовать для этого частоту в 868 МГц. Такая технология позволит поддерживать связь между устройствами на расстоянии до 15 км при минимальном потреблении энергии.

Проблемы Киева сегодня имеют искореняться на кадровом уровне, изменяя сервис и отношение людей к этому сервису. Изменить ситуацию в Киеве можно, внедрив так называемую систему "смарт сити", или "умный город. Все эти технологии можно приобрести. Они стоят немалых денег, но окупятся за пять лет. И это выгоднее, чем неправильный подход к выбору кадров.

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