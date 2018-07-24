Легендарный самолет Антонова вдохновил создателей летающего такси

Концепт Faradair создавали вдохновившись легендарным Ан-2. Фото: кадр с видео

В Великобритании состоялось авиашоу Фарнборо 2018. В центре внимания в этом году были летающие такси, сообщает BBC.

Концепт Faradair создавали, вдохновившись легендарным Ан-2 - самолетом, созданным в КБ Антонов.

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"Идея Ан-2 заключалась в том, чтобы быстро перевозить грузы и людей", - рассказывает представитель разработчика Faradair Нил Клофли. - У нас то же самое: утром самолет работает как такси, днем ​​его используют летные школы, частный бизнес, медики, а вечером он снова работает как такси".

Свой концепт представила также компания Rolls-Royce. Пятиместный летательный аппарат может взлетать с вертолетных площадок, в воздухе менять направление винтов и лететь как самолет. При этом разработчики говорят, что он малошумный. Способен перевозить до 500 кг груза или 5 пассажиров.

"Если мы найдем инвесторов, то через 2 года сможем показать прототип", - рассказывает представитель Rolls-Royce Майкл Червенко. - А запустить полеты сможем уже в 2023-2025 годах.

С 2019 года запустят продажу летающих машин.