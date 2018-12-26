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среда, 26 декабря 2018 16:35

Кухонные гаджеты, которые никогда не станут старомодными

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Кухонные гаджеты, которые никогда не станут старомодными
Техника, которая должна быть на кухне каждой хозяйки. Фото: Prom.ua

Настоящий шик домохозяек – иметь в распоряжении устройства, которые нужны пусть и не часто, но все равно незаменимы. Мы собрали несколько таких устройств в данном материале. Те, кто обладает ими на своей кухне – счастливые женщины, у которых любящие мужья!

Вафельница

Почти все на свете можно купить, кроме венских вафель с шоколадом, которые утром приготовит любимая женщина и мама. Нежная структура вафель просто тает во рту, даря взрыв эмоций и неподдельный домашний уют, который невозможен без современной и хорошей вафельницы. Выбрать такое устройство можно прямо сейчас, если перейти по ссылке http://ek.ua/list/102/pr-7381/ на сервис сравнения цен, предоставляющий возможность приобретать любые товары от производителей дешевле рыночной стоимости.

Фритюрница

Далеко не все хозяйки имеют счастье самостоятельно делать свежую картошку фри, и баловать иными прелестными блюдами гостей и родных людей. Трудно переоценить пользу фритюрницы, в которой вы самостоятельно меняете масло, не ставя под угрозу ничье здоровье.

Йогуртница

Магазинные продукты полны химии, красителей, непонятных добавок и консервантов. То ли дело йогурт домашний – когда хозяюшка самостоятельно проверила качество молока, запустила все необходимые для продукта бактерии, и приготовила действительно ценный для здоровья продукт. Кстати, не обязательно сладкий или фруктовый.

Яйцеварка

Если мужчина будет ерничать относительно функциональности данного гаджета, напомните ему об электроотвертке, которую он приобрел, чтобы использовать раз в три года. Как ни крути, а пользы от яиц, сваренных в мешочек на завтрак, гораздо больше.

Тостер

Благодаря этому гаджету отсутствие завтрака сполна компенсируется. Ведь поджаренный хлеб с вареньем гораздо изысканнее, чем просто варенье с хлебом. Так стоит ли экономить на приобретении такого полезного устройства?

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