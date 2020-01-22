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среда, 22 января 2020 09:17

Компания Sony сообщила дату презентации PlayStation 5

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Компания Sony сообщила дату презентации PlayStation 5
Слухи о том, что премьера игровой консоли PlayStation 5 состоится 5 февраля подтверждают даже американские и японские джерела.Фото: www.ixbt.com

Новую игровую приставку PlayStation 5 компания Sony официально представит 5 февраля 2020.

Эту новинку покажут на мероприятии PlayStation Meeting 2020, сообщает BGR.

Сначала о презентации сообщили на анонимном форуме 4Chan. Якобы об этом узнали из внутреннего документа Sony Interactive Entertainment, где была и фотография прототипа.

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Впоследствии приблизительную дату назвал разработчик игр Twisted Metal и God of War для PlayStation Дэвид Скотт Джаф, который намекнул в Twitter, что PlayStation 5 покажут "в ближайшие 4 недели", а слоганом будет It's time to play ( "Время играть"), и его распространят на весь бренд в целом.

Слухи о том, что премьера игровой консоли PlayStation 5 состоится 5 февраля подтверждают американские и японские источники. Пользователи обратили внимание, что в официальном Twitter-аккаунте PlayStationEurope появился новый слоган - "время играть", что подтверждает слухи о дате презентации.

Предполагается, что новая игра удивит поддержкой игр всех предыдущих поколений к PSOne, молниеносным временем загрузки уровней в играх, иммерсивными элементами управления, модульной установкой для видеоигр, компакт-диск с игрой будет идти в комплекте с приставкой. Также раскроют дизайн консоли и геймпадов, интерфейс операционной системы, а также новые игровые функции, технические характеристики и список эксклюзивных игр на старте. Более того, представлена ​​PlayStation 5 будет полностью функциональной - журналисты даже смогут сразу опробовать приставку.

Компания Microsoft представила игровую приставку Xbox следующего поколения. Она получила название Xbox Series X. Благодаря новому дизайну приставку можно будет использовать и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

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22
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