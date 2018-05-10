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четверг, 10 мая 2018 18:13

Компания Илона Маска запустит на орбиту новую ракету

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Компания Илона Маска запустит на орбиту новую ракету
SpaceX запустит новую ракету Block-5 Falcon 9. Фото: arstechnica.com

Компания Илона Маска SpaceX запустит на орбиту обновленную версию ракеты Falcon 9 Block 5.

Falcon 9 Block 5 доставит на орбиту первый телекоммуникационный геостационарной спутник Bangabandhu-1, пишет news.am.

Ракету запустят из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Решение о запуске приняли после успешных огневых испытаний. Во время испытаний проверили 9 двигателей Merlin 1D +.

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Ее спроектировали для многоразового использования. Первая ступень Block 5 была разработана с учетом возможного использования не менее 10 раз.

Первый частный космический грузовик Dragon успешно приземлилася в Тихом океане после миссии к Международной космической станции.

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