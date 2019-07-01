Компания Илона Маска Space X потеряла связь с тремя спутниками

Space X потеряла три спутника. Фото: Space X

Компания SpaceX потеряла контакт с тремя интернет-спутниками Starlink из 60-ти, которые запустили в космическое пространство в мае.

"SpaceX после запуска имела контакт со всеми из 60-ти космических зондов, но позже все же потеряла связь с тремя устройствами", - сообщает The Verge.

Прошло более месяца с тех пор, как SpaceX запустила свою первую пробную партию из 60 интернет-спутников в рамках масштабной инициативы Starlink с целью создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Все спутники, кроме трех, сейчас работают по назначению.

Три потерянных космических устройства некоторое время будут вращаться вокруг Земли, но в итоге опустятся на нашу планету под действием силы тяжести и сгорят в атмосфере.

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Согласно последним данным Европейского космического агентства, сегодня на орбите вокруг Земли работает 2000 спутников, а партия спутников Starlink значительно увеличит это количество, что может создавать угрозу столкновений спутников в космосе и, соответственно, будет производить больше мусора, что может угрожать другим космическим устройствам.